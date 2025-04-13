Дитячі зубні щітки

Зубна щітка для дітей Колгейт смайлс

ЗУБНА ЩІТКА ДЛЯ ДІТЕЙ COLGATE SMILES до 2-х років №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 30,72 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Colgate-Palmolive Company
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби