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Зубна щітка Орал Бі про-експерт компліт 7 (Toothbrush Oral B pro-expert complete 7)
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від
31,00
грн
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Характеристики
Виробник
ORAL-B Laboratories
Форма випуску
40
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
4.1.4.1.2. Середньої жорсткості
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
31,00
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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