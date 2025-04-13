Середньої жорсткості

Зубна щітка Орал Бі про-експерт компліт 7 (Toothbrush Oral B pro-expert complete 7)

ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B PRO-EXPERT COMPLETE 7" 40 середня №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 31,00 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
ORAL-B Laboratories
Форма випуску
40
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби