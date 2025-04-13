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Дитячі зубні щітки
Зубна щітка Орал В стеджес кідс
4 препарати
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B STAGES KIDS"
5-7 років №1
Acumen Houseware
Немає в наявності
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B STAGES KIDS"
З 8 років №1
Acumen Houseware
Немає в наявності
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B STAGES KIDS"
2-4 роки №1
Acumen Houseware
Немає в наявності
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B STAGES KIDS"
4-24 місяці №1
Acumen Houseware
Немає в наявності
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Форма випуску
2-4 роки
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Acumen Houseware
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
4.1.4.3. Дитячі зубні щітки
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