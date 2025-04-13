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Засоби для інтимної гігієни, лубриканти
Зелена аптека мило інтимне для чутливої шкіри з ромашкою
2 препарати
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МИЛО ІНТИМНЕ "ЗЕЛЕНА АПТЕКА"
Ромашка 370 мл для чутливої шкіри №1
Ельфа
від
63,00
грн
в 179 аптеках
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МИЛО ІНТИМНЕ "ЗЕЛЕНА АПТЕКА"
Ромашка дозатор 370 мл для чутливої шкіри №1
Ельфа
від
91,50
грн
в 11 аптеках інших міст
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Пакування
370 мл
дозатор 370 мл
Ціни в
Київ
від
63,00
грн
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Характеристики
Виробник
Ельфа
Форма випуску
Ромашка
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
370 мл
Косметичні засоби
4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти
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