Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеДоліва Інтенсив крем для обличчя (Doliva Intensive face cream) Доліва Інтенсив крем для обличчя (Doliva Intensive face cream) (309708) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 330,50 грн Без рецепта 1 шт від 330,50 грн В наявності в 8 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Натурварен Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте