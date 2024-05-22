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Доліва Інтенсив крем для обличчя (Doliva Intensive face cream) (309708) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Доліва Інтенсив крем для обличчя (Doliva Intensive face cream)
Ціна в місті Київ
від 330,50 грн
Без рецепта
1 шт від 330,50 грн
В наявності в 8 аптеках
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте