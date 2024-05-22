Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейГідрафаз інтенс інтенсивний зволожуючий крем для шкіри навколо очей Гідрафаз інтенс інтенсивний зволожуючий крем для шкіри навколо очей (309654) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 475,49 грн Без рецепта 1 шт від 475,49 грн В наявності в 363 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Cosmetique Active Production Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей