Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби для очищення і тонізації шкіри обличчяГель для вмивання зволожуючий Аква клін Гірудо дерм екстра драй Гель для вмивання зволожуючий Аква клін Гірудо дерм екстра драй (309631) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 77,21 грн Без рецепта 1 шт від 77,21 грн В наявності в 403 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник МНВО Біокон Об'єм 180 мл Косметичні засоби 1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя