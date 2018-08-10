Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеАтодерм бальзам для обличчя живильний Атодерм бальзам для обличчя живильний (309566) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 290,40 грн Без рецепта 1 шт від 290,40 грн В наявності в 317 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Laboratoire Dermatologique Bioderma Об'єм 40 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте