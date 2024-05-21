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Аквалія термаль засіб зволожуючий та освіжаючий засіб для контуру очей (309543) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Аквалія термаль засіб зволожуючий та освіжаючий засіб для контуру очей
Ціна в місті Київ
від 431,55 грн
Без рецепта
1 шт від 431,55 грн
В наявності в 38 аптеках
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Виробник
Об'єм
15 мл
Косметичні засоби
1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей