Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейАквалія термаль засіб зволожуючий та освіжаючий засіб для контуру очей Аквалія термаль засіб зволожуючий та освіжаючий засіб для контуру очей (309543) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 431,55 грн Без рецепта 1 шт від 431,55 грн В наявності в 38 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Віши Об'єм 15 мл Косметичні засоби 1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей