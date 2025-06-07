Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте

Крем зволожуючий аква-баланс Гірудо дерм екстра драй

КРЕМ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ AQUA-BALANCE серії HIRUDO DERM EXTRA-DRY туба 50 мл пролонгованої дії №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 146,00 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
МНВО Біокон
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби