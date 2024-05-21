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Аква інтенсив форте крем зволожуючий Гірудо дерм екстра драй (309372) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Аква інтенсив форте крем зволожуючий Гірудо дерм екстра драй
Ціна в місті Київ
від 127,40 грн
Без рецепта
1 шт від 127,40 грн
В наявності в 168 аптеках
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте