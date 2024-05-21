Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеАква інтенсив форте крем зволожуючий Гірудо дерм екстра драй Аква інтенсив форте крем зволожуючий Гірудо дерм екстра драй (309372) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 127,40 грн Без рецепта 1 шт від 127,40 грн В наявності в 168 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник МНВО Біокон Об'єм 50 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте