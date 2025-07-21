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Ціни
Дитяча косметика
Крем Прекрасна шапочка + вітаміни С, Е, К, РР
Ціни в
Київ
від
26,00
грн
В 1 аптеці
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Характеристики
Виробник
Аромат
Форма випуску
Дитячий
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
45 мл
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика
Ціни в
Київ
від
26,00
грн
В 1 аптеці
Знайти в аптеках
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