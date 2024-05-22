Aqua, Cetearyl Alcohol, Behenyl Alcohol, Hydroxyethyl Cetearamido-propyldimonium Chloride, Arctium Lappa Root Oil, Extracts: Arctium Lappa, Lamium Album, Pinus Sylvestris, Chamomilla Recutita, Rosmarinus Officinalis, Hedera Helix, Arnica Montana, Nasturtium Officinalis, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Butyrospermum Parkii, Cetrimonium Chloride, Panthenol, Keratin, Hydroxyethylcellulose, Parfum, Bis(C-13–15 Alkoxy) PG-Amodimethicone, Methylchloroiso-thiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate.

Активный Комплекс

Реп'яхова олія — натуральний продукт з кореня лопуха — містить дубильні речовини, вітаміни, мінеральні солі, протеїн, природний інулін, пальмітинову і стеаринову кислоти. Живить і зміцнює волосся, зупиняє процеси випадіння волосся і підсилює їх ріст, відновлює пошкоджену структуру волосся, усуває подразнення і сухість шкіри голови. Масло підсилює кровообіг шкіри голови, нормалізує роботу сальних залоз, забезпечує профілактику облисіння.

Купаж екстрактів лопуха, білої кропиви, сосни, ромашки, розмарину, плюща, водяного крессу, арніки скорочує випадіння волосся, стимулює їх ріст, нормалізує водно-ліпідний баланс шкіри голови.

D-Panthenol (провітамін B5) проникає в стрижень волосини, огортаючи його еластичною плівкою, що сприяє гнучкості «всередині» волосся і додає блиск «зовні». Утримує вологу на тривалий період часу. D-Panthenol також захищає волосся від механічних впливів і робить його більш стійкими до шкідливих впливів навколишнього середовища.

Кератин — білкова основа волосини — заповнює ( «протезує») пошкоджені ділянки волосини і відновлює її структуру.

Масло Ши має схожий з ліпідами волосся склад, тому легко заповнює утворені в кутикулі тріщини, відновлюючи її структуру і повертаючи волоссю силу.