Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяІнші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольтеАхроактив крем (Achroactive cream) Ахроактив крем (Achroactive cream) (308973) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 49,44 грн Без рецепта 1 шт від 49,44 грн В наявності в 49 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник РОЗА ІМПЕКС Форма випуску Для всіх типів шкіри Об'єм 45 мл Косметичні засоби 1.7. Інші засоби з догляду за шкірою обличчя, шиї та декольте