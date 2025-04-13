Зубна нитка Splat professional (Dental floss Splat professional)
3 препарати
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ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА"
30 м з ароматом кардамону №1Дельта Медікел
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА"
30 м з ароматом бергамоту та лайму №1Дельта Медікел
ЗУБНА НИТКА серії "SPLAT PROFESSIONAL" "SPLAT DENTALFLOSS ЗУБНА НИТКА"
30 м з ароматом полуниці №1Дельта Медікел
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Дельта Медікел
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби