Смачні секрети бальзам д/ног Viva oliva
2 препарати
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БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ VIVA OLIVA серії "СМАЧНІ СЕКРЕТИ"
Освіжаючий, для втомлених ніг 275 мл з оливковою та м'ятною олією №1Альянс Краси
БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ VIVA OLIVA серії "СМАЧНІ СЕКРЕТИ"
Загоюючий тріщини 275 мл з оливковою, обліпиховою та виноградною олією №1Альянс Краси
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Альянс Краси
Форма випуску
Освіжаючий, для втомлених ніг
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
275 мл
Косметичні засоби
Реєстрація
05.03.02-04/38256 від 16.05.2013