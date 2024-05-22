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Дюкрей Кертіол шампунь п/жирної лупи (Ducray Kertiol) (308746) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Дюкрей Кертіол шампунь п/жирної лупи (Ducray Kertiol)
Ціна в місті Київ
від 505,00 грн
Без рецепта
1 шт від 505,00 грн
В наявності в 10 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Шампунь
Об'єм
125 мл
Косметичні засоби
3.3.1. Шампуні