Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиЗасоби для профілактики лупиШампуніДюкрей Кертіол шампунь п/жирної лупи (Ducray Kertiol) Дюкрей Кертіол шампунь п/жирної лупи (Ducray Kertiol) (308746) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 505,00 грн Без рецепта 1 шт від 505,00 грн В наявності в 10 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник П'єр Фабр Медикамент Форма випуску Шампунь Об'єм 125 мл Косметичні засоби 3.3.1. Шампуні