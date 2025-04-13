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Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя
Кодалі вода д/зняття макіяжу з обличчя та очей (Caudalie cleansing water)
2 препарати
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КОДАЛІ ВОДА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ З ОБЛИЧЧЯ ТА ОЧЕЙ
200 мл №1
Caudalie
Немає в наявності
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КОДАЛІ ВОДА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ З ОБЛИЧЧЯ ТА ОЧЕЙ
100 мл №1
Caudalie
Немає в наявності
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Пакування
100 мл
200 мл
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Caudalie
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя
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