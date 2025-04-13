Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя

Кодалі вода д/зняття макіяжу з обличчя та очей (Caudalie cleansing water)

2 препарати
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КОДАЛІ ВОДА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ З ОБЛИЧЧЯ ТА ОЧЕЙ
КОДАЛІ ВОДА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ З ОБЛИЧЧЯ ТА ОЧЕЙ
200 мл №1
Caudalie
Немає в наявності
КОДАЛІ ВОДА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ З ОБЛИЧЧЯ ТА ОЧЕЙ
КОДАЛІ ВОДА ДЛЯ ЗНЯТТЯ МАКІЯЖУ З ОБЛИЧЧЯ ТА ОЧЕЙ
100 мл №1
Caudalie
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Caudalie
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби