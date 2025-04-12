Пантенол забезпечує тривале зволоження, покращує зовнішній вигляд і стан пошкодженого волосся, а також зменшує запалення. Відмінно заспокоює шкіру, зволожує її, знімає свербіж, розгладжує зморшки, захищає шкіру від несприятливих факторів.

Алантоїн — речовина, яка має потужний зволожуючий ефект. Проникаючи в глиб шкіри, алантоїн доставляє до неї інші компоненти, утримує вологу в шкірі і сприяє процесам регенерації, допомагаючи відновлювати структуру клітин, загоювати опіки, рани та різні пошкодження шкіри.

Олія авокадо є унікальним засобом для регенерації й антиоксидантом, що містить безліч вітамінів і жирів, завдяки яким шкіра залишається зволоженою і пом’якшується, розгладжуються зморшки.