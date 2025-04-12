Присипка з d-пантенолом з авокадо (Powder with D-pantenol with avocado)
Присипка з d-пантенолом з авокадо інструкція із застосування
Показання до застосування
Рекомендовано для ретельного догляду за шкірою тіла, і в першу чергу тих його частин, де зосереджені сальні та потові залози, для усунення неприємного запаху і додання відчуття комфорту. Олія авокадо містить поліненасичені жирні кислоти у високій концентрації, завдяки чому відновлює бар’єрні функції епідермісу. Жиророзчинні вітаміни А, Е надають олії антиоксидантні властивості. Пантенол-присипка з олією авокадо має високі живильні, зволожуючі, регенеруючі та протизапальні властивості. Ідеально підходить для догляду за сухою, зів’ялою шкірою.
Склад
Тальк, цинку оксид, крохмаль, d-пантенол, олія авокадо, алантоїн.
Опис діючих речовин
Пантенол забезпечує тривале зволоження, покращує зовнішній вигляд і стан пошкодженого волосся, а також зменшує запалення. Відмінно заспокоює шкіру, зволожує її, знімає свербіж, розгладжує зморшки, захищає шкіру від несприятливих факторів.
Алантоїн — речовина, яка має потужний зволожуючий ефект. Проникаючи в глиб шкіри, алантоїн доставляє до неї інші компоненти, утримує вологу в шкірі і сприяє процесам регенерації, допомагаючи відновлювати структуру клітин, загоювати опіки, рани та різні пошкодження шкіри.
Олія авокадо є унікальним засобом для регенерації й антиоксидантом, що містить безліч вітамінів і жирів, завдяки яким шкіра залишається зволоженою і пом’якшується, розгладжуються зморшки.
Спосіб застосування
Невелику кількість присипки нанести на чисту, суху шкіру.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів.
Форма випуску
Флакон 50 г, 100 г.
Термін придатності
36 місяців.