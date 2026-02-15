Ефірні та інші масла

Олія каяпут (Kayaput oil)

Олія ефірна
5 мл каяпутове №1
Адверсо
від 84,18 грн
Олія ефірна
10 мл каяпутове №1
Адверсо
від 142,00 грн
в 1 аптеці
Характеристики
Виробник
Адверсо
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
5 мл