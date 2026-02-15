Київ
Про товар
Ціни
Ефірні та інші масла
Олія для повік та вій
2 препарати
Знайти в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
ОЛІЯ НАТУРАЛЬНА КОСМЕТИЧНА ДЛЯ ПОВІК ТА ВІЙ
20 мл №1
Ароматика
від
132,93
грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
МАСЛО КОСМЕТИЧНЕ ДЛЯ ВІК ТА ВІЙ
20 мл №1
Ароматика
від
142,00
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Ціни в
Київ
від
132,93
грн
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Ароматика
Косметичні засоби
1.3. Засоби по догляду за ділянкою навколо очей
9.1. Ефірні та інші масла
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
20 мл
Знайдіть Олія для повік та вій в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню