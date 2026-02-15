Ефірні та інші масла

Олія для повік та вій

2 препаратиЗнайти в аптеках
Сортування: По популярності
ОЛІЯ НАТУРАЛЬНА КОСМЕТИЧНА ДЛЯ ПОВІК ТА ВІЙ
ОЛІЯ НАТУРАЛЬНА КОСМЕТИЧНА ДЛЯ ПОВІК ТА ВІЙ
20 мл №1
Ароматика
від 132,93 грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
МАСЛО КОСМЕТИЧНЕ ДЛЯ ВІК ТА ВІЙ
МАСЛО КОСМЕТИЧНЕ ДЛЯ ВІК ТА ВІЙ
20 мл №1
Ароматика
від 142,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Ціни в Київ
від 132,93 грн
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Ароматика
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
20 мл