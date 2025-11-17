Олія ши (каріте) (Oil of shiii (karite))
Інструкція вказана для Олія натуральна рослинна 50 мл ши (каріте) №1
Олія ши інструкція із застосування
Ши баттер Flora Secret
Ши баттер — 100% натуральний продукт, що добувається з насіння дерева Ши:
- зволожує шкіру
- стимулює регенерацію шкіри обличчя і тіла
- підходити для догляду за чутливою шкірою
- сприяє синтезу колагену
- зволожує і пом'якшує шкіру обличчя і тіла
- уповільнює старіння шкіри
- захищає шкіру від зневоднення
- використовується в приготуванні домашньої косметики (маски, креми).
Призначення
Догляд за шкірою обличчя і тіла.
Косметична дія
Омолоджує і підтягує шкіру, усуває запалення, почервоніння, свербіж і лущення шкіри, пом'якшує огрубілу шкіру.
Об'єм
30 мл.
Характеристики
Косметичні засоби
Умови продажу
Без рецепта
Реєстрація
05.03.02-04/14503 від 26.04.2016