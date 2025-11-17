Ефірні та інші масла

Олія ши (каріте) (Oil of shiii (karite))

Олія натуральна рослинна
Олія натуральна рослинна
50 мл ши (каріте) №1
від 120,40 грн
в 61 аптеці
Олія натуральна рослинна
Олія натуральна рослинна
25 мл ши (каріте) №1
Ароматика
від 123,50 грн
в 29 аптеках
Олія натуральна рослинна
Олія натуральна рослинна
50 мл ши (каріте) №1
від 110,56 грн
в 5 аптеках
Олія натуральна рослинна
Олія натуральна рослинна
45 г ши (каріте) №1
від 185,00 грн
в 5 аптеках
ОЛІЯ КОСМЕТИЧНА
ОЛІЯ КОСМЕТИЧНА
150 г ши (каріте) №1
від 172,60 грн
в 4 аптеках інших міст
Олія натуральна рослинна
Олія натуральна рослинна
30 мл ши (каріте) №1
Адверсо
від 79,68 грн
в 4 аптеках інших міст
ОЛІЯ РОСЛИННА НАТУРАЛЬНА
ОЛІЯ РОСЛИННА НАТУРАЛЬНА
40 г ши (каріте) №1
Фармаком
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 110,56 грн
Олія ши інструкція із застосування

Ши баттер Flora Secret

Ши баттер — 100% натуральний продукт, що добувається з насіння дерева Ши:

  • зволожує шкіру
  • стимулює регенерацію шкіри обличчя і тіла
  • підходити для догляду за чутливою шкірою
  • сприяє синтезу колагену
  • зволожує і пом'якшує шкіру обличчя і тіла
  • уповільнює старіння шкіри
  • захищає шкіру від зневоднення
  • використовується в приготуванні домашньої косметики (маски, креми).

Призначення

Догляд за шкірою обличчя і тіла.

Косметична дія

Омолоджує і підтягує шкіру, усуває запалення, почервоніння, свербіж і лущення шкіри, пом'якшує огрубілу шкіру.

Об'єм

30 мл.

