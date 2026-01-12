Київ
Про товар
Ціни
Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя
Лосьйон відбілюючий очищуючий Білосніжка (Lotion whitening clearing Белоснежка)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
75,30
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Біокон МНВО
Косметичні засоби
1.1. Засоби для очищення і тонізації шкіри обличчя
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
160 мл
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
75,30
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Знайдіть Лосьйон відбілюючий очищуючий Білосніжка в інших містах
Київ
Харків
Одеса
Дніпро
Львів
Запоріжжя
Кривий Ріг
Миколаїв
Вінниця
Чернігів
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню