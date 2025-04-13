Крем-гель д/інтимної гігієни антибактеріальний (Cream-gel for intimate hygiene antibacterial)
Характеристики
Виробник
Фітодоктор
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби
Крем-гель д/інтимної гігієни антибактеріальний інструкція із застосування
Склад
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Styrene/Acrylamide Copolimer, Coco-Glucoside, Parfum, Calendula Officinalis Flower Extract, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Cl 19140, Cl 15985.
Спосіб застосування
Невелику кількість крем-гелю нанести на інтимні ділянки тіла, спінити, змити водою.
Упаковка
ПЕТ-флакон.
Маса: 300 мл.