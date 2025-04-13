Засоби для інтимної гігієни, лубриканти

Крем-гель д/інтимної гігієни антибактеріальний (Cream-gel for intimate hygiene antibacterial)

КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ 300 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 45,34 грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Фітодоктор
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби

Крем-гель д/інтимної гігієни антибактеріальний інструкція із застосування

Склад

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Styrene/Acrylamide Copolimer, Coco-Glucoside, Parfum, Calendula Officinalis Flower Extract, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Cl 19140, Cl 15985.

Спосіб застосування

Невелику кількість крем-гелю нанести на інтимні ділянки тіла, спінити, змити водою.

Упаковка

ПЕТ-флакон.

Маса: 300 мл.