Засоби після засмаги і протиопікові

Крем-бальзам від опіків та порізів Sos (Cream-balsam from burns and cuts Sos)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ ВІД ОПІКІВ ТА ПОРІЗІВ (ЗАГОЮЮЧИЙ) серії "SOS" 75 мл №1
Ціни в Київ
від 63,75 грн
В 1 аптеці
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби