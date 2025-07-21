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Крем-бальзам для губ (Cream-balsam for lips)
4 препарати
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
10 г №1
Хелер Косметикс
від
26,39
грн
в 1 аптеці
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "LIP CREAM" ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
10 г кавун №1
Немає в наявності
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "LIP CREAM" ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
10 г персик №1
Немає в наявності
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "LIP CREAM" ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
10 г диня №1
Parisa Cosmetics
Немає в наявності
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Виробник
Parisa Cosmetics
Хелер Косметикс
Ціни в
Київ
від
26,39
грн
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Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
1.4. Засоби по догляду за губами
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020
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