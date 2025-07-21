Засоби по догляду за губами

Крем-бальзам для губ (Cream-balsam for lips)

4 препаратиЗнайти в аптеках
Сортування: По популярності
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ
10 г №1
Хелер Косметикс
від 26,39 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "LIP CREAM" ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "LIP CREAM" ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
10 г кавун №1
Немає в наявності
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "LIP CREAM" ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "LIP CREAM" ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
10 г персик №1
Немає в наявності
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "LIP CREAM" ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "LIP CREAM" ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
10 г диня №1
Parisa Cosmetics
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 26,39 грн
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Хелер Косметикс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
10 г
Косметичні засоби
Реєстрація
12.2-18-1/15652 від 14.07.2020