Засоби з догляду за шкірою ніг

Крем д/ніг Зелена аптека тонізуюч., знім. набряки (Cream for legs Зеленая аптека tonis., removed edemata)

КРЕМ ДЛЯ НІГ серії "ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА" туба 75 мл тонізуючий, знімаючий набряки №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 47,00 грн
В 2 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Ельфа
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби