Дитяча косметика

Крем дитячий з норковим жиром (Cream for kids with mink fat)

КРЕМ ДИТЯЧИЙ З НОРКОВИМ ЖИРОМ 75 мл захисний №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 34,40 грн
В 6 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби