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Дитяча косметика
Крем дитячий з норковим жиром (Cream for kids with mink fat)
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від
34,40
грн
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
34,40
грн
В 6 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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