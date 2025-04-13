Дитяча косметика

Крем дитячий Червона шапочка з d-пантенолом (Cream Red cap)

КРЕМ ДИТЯЧИЙ "ЧЕРВОНА ШАПОЧКА З D-ПАНТЕНОЛОМ" крем 300 г протизапальний №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 43,00 грн
В 3 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Фітодоктор
Форма випуску
Крем
Умови продажу
Без рецепта
Вага
300 г
Косметичні засоби