Крем дитячий Зайчик зі звіробоєм (Cream for kids Зайчик)
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Інструкція вказана для КРЕМ ДИТЯЧИЙ "ЗАЙЧИК" 75 мл звіробій №1
Крем дитячий Зайчик зі звіробоєм інструкція із застосування
Інструкція вказана для КРЕМ ДИТЯЧИЙ "ЗАЙЧИК" 75 мл звіробій №1
Склад
Вода, масло парфумерне, стеаринова кислота, пальмітинова кислота, церезин, ланолін, диметикон, емульсійний віск, екстракт звіробою, парафін, триетаноламін, олія ефірна евкаліптова, ретинил пальмітат (вітамін А), ментол, феноксіетанол, метилпарабен, етілпарабен, бутилпарабен, пропілпарабен, ізобутілпарабен.
Не містить парфумерних добавок.
Характеристики
Виробник
Алые паруса
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби