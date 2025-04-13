Дитяча косметика

Крем дитячий Зайчик з причепою (Cream for kids Зайчик bur-marigold)

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КРЕМ "ЗАЙЧИК" ДИТЯЧИЙ
КРЕМ "ЗАЙЧИК" ДИТЯЧИЙ
75 мл з причепою №1
Амальгама Люкс
від 53,90 грн
в 3 аптеках інших міст
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КРЕМ ДИТЯЧИЙ "ЗАЙЧИК"
КРЕМ ДИТЯЧИЙ "ЗАЙЧИК"
75 мл череда №1
Алые паруса
Немає в наявності
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від 53,90 грн
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Інструкція вказана для КРЕМ "ЗАЙЧИК" ДИТЯЧИЙ 75 мл з причепою №1

Крем дитячий Зайчик з причепою інструкція із застосування

Інструкція вказана для КРЕМ "ЗАЙЧИК" ДИТЯЧИЙ 75 мл з причепою №1

Склад

Вода, масло парфумерне, стеаринова кислота, пальмітинова кислота, церезин, ланолін, диметикон, емульсійний віск, екстракт череди, парафін, триетаноламін, олія ефірна евкаліптова, ретинил пальмітат (вітамін А), ментол, феноксіетанол, метилпарабен, етілпарабен, бутилпарабен, пропілпарабен, ізобутілпарабен.

Характеристики
Виробник
Амальгама Люкс
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби