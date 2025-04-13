Крем дитячий Зайчик з причепою (Cream for kids Зайчик bur-marigold)
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Інструкція вказана для КРЕМ "ЗАЙЧИК" ДИТЯЧИЙ 75 мл з причепою №1
Крем дитячий Зайчик з причепою інструкція із застосування
Інструкція вказана для КРЕМ "ЗАЙЧИК" ДИТЯЧИЙ 75 мл з причепою №1
Склад
Вода, масло парфумерне, стеаринова кислота, пальмітинова кислота, церезин, ланолін, диметикон, емульсійний віск, екстракт череди, парафін, триетаноламін, олія ефірна евкаліптова, ретинил пальмітат (вітамін А), ментол, феноксіетанол, метилпарабен, етілпарабен, бутилпарабен, пропілпарабен, ізобутілпарабен.
Характеристики
Виробник
Амальгама Люкс
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби