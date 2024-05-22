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Гель д/інтимн. гігієни гіпоалергенний (Gel intim hygiene hypoallergenic) (306572) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель д/інтимн. гігієни гіпоалергенний (Gel intim hygiene hypoallergenic)
Ціна в місті Київ
від 43,87 грн
Без рецепта
1 шт від 43,87 грн
В наявності в 72 аптеках
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Виробник
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби
4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти

Гель д/інтимн. гігієни гіпоалергенний інструкція із застосування

Склад

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Chamomilla Recutita Flower Extract, Parfum, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Lactic Acid, Panthenol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol.

Спосіб застосування

Невелику кількість гелю нанести на інтимні ділянки тіла, спінити, змити водою.

Упаковка

ПЕТ-флакон.

Маса: 300 мл.

ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ГІПОАЛЕРГЕННИЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ГІПОАЛЕРГЕННИЙ 300 мл
від 43,87 грн
В наявності в 72 аптеках
Ціни в аптеках
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ГІПОАЛЕРГЕННИЙ
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ГІПОАЛЕРГЕННИЙ 300 мл
від 43,87 грн
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