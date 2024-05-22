Гель д/інтимн. гігієни гіпоалергенний (Gel intim hygiene hypoallergenic) (306572) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Ціна в місті Київ
від 43,87 грн
Без рецепта
Виробник
Фітодоктор
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби
Гель д/інтимн. гігієни гіпоалергенний інструкція із застосування
Склад
Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Chamomilla Recutita Flower Extract, Parfum, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Lactic Acid, Panthenol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzyl Alcohol.
Спосіб застосування
Невелику кількість гелю нанести на інтимні ділянки тіла, спінити, змити водою.
Упаковка
ПЕТ-флакон.
Маса: 300 мл.
ГЕЛЬ ДЛЯ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ ГІПОАЛЕРГЕННИЙ 300 мл
від 43,87 грн