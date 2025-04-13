Крем Пшеничний нічний живильний
Характеристики
Виробник
Фітодоктор
Умови продажу
Без рецепта
Вага
44 г
Косметичні засоби
Крем Пшеничний нічний живильний інструкція із застосування
Склад
Aqua, Helianthus Annuus Oil, Glyceryl Stearate, Propylenе Glycol, Stearic Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Dimethicone, Parfum, Sodium Hydroxide, Triticum Vulgare Germ Extract Oil-SC-[CO2], BHA, BHT, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Eugenol.
Упаковка
Ламінатна туба.
Маса: 44 г.