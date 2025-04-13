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Крем Пшеничний нічний живильний

КРЕМ "ПШЕНИЧНИЙ" НІЧНИЙ ЖИВИЛЬНИЙ 44 г для комбінованої шкіри №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
Фітодоктор
Умови продажу
Без рецепта
Вага
44 г
Косметичні засоби

Крем Пшеничний нічний живильний інструкція із застосування

Склад

Aqua, Helianthus Annuus Oil, Glyceryl Stearate, Propylenе Glycol, Stearic Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Dimethicone, Parfum, Sodium Hydroxide, Triticum Vulgare Germ Extract Oil-SC-[CO2], BHA, BHT, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Eugenol.

Упаковка

Ламінатна туба.

Маса: 44 г.