Крем лимонний відбіл. зволож. з уф-фільтром (Cream Лимонный)
Характеристики
Виробник
Фітодоктор
Умови продажу
Без рецепта
Вага
44 г
Косметичні засоби
Крем лимонний відбіл. зволож. з уф-фільтром інструкція із застосування
Склад
Aqua, Helianthus Annuus Oil, Glycerin, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Cetearyl Аlcohol, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol, Titanium Dioxide, Citrus Limon Peel Oil, Parfum, Sodium Hydroxide, Melissa Officinalis Herb Extract Oil-SC-[ CO2], BHA, BHT.
Упаковка
Ламінатна туба.
Маса: 44 г.