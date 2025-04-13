Середньої жорсткості

Зубна щітка Колгейт 360 (Tooth brush Colgate 360)

ЗУБНА ЩІТКА COLGATE 360 medium №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 60,00 грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
Colgate-Palmolive Company
Форма випуску
Medium
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби