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Середньої жорсткості
Зубна щітка Колгейт 360 (Tooth brush Colgate 360)
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від
60,00
грн
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Характеристики
Виробник
Colgate-Palmolive Company
Форма випуску
Medium
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби
4.1.4.1.2. Середньої жорсткості
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
60,00
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
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