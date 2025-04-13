Відбілюючі

Зубна паста Аквафреш бездоганна білизна (Aquafresh Perfect whit)

ЗУБНА ПАСТА АКВАФРЕШ БЕЗДОГАННЕ ВІДБІЛЮВАННЯ З ФТОРОМ (AQUAFRESH ULTIMATE WHITE) туба 125 мл №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 79,00 грн
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Характеристики
Виробник
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
125 мл
Косметичні засоби