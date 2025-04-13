Київ
Про товар
Ціни
Відбілюючі
Зубна паста Аквафреш бездоганна білизна (Aquafresh Perfect whit)
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
79,00
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
125 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.4. Відбілюючі
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
79,00
грн
В 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню