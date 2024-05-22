Косметичні засобиДекоративна косметикаІнша декоративна косметикаБлиск д/губ Holografic brilliant (Gloss for lips Holografic brilliant) Блиск д/губ Holografic brilliant (Gloss for lips Holografic brilliant) (306106) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Eveline Cosmetics Форма випуску Тон 54 Об'єм 9 мл Косметичні засоби 10.2. Інша декоративна косметика