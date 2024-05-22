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Бальзам після засмаги з олією ші Сан Енерджі (306055) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам після засмаги з олією ші Сан Енерджі
Ціна в місті Київ
від 68,97 грн
Без рецепта
1 шт від 68,97 грн
В наявності в 6 аптеках інших міст
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Виробник
Форма випуску
Бета-каротин, д-пантенол
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
7.1.2. Засоби після засмаги і протиопікові