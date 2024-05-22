Косметичні засобиЗахисні засобиСонцезахисні і протиопікові коштиЗасоби після засмаги і протиопіковіБальзам після засмаги з олією ші Сан Енерджі Бальзам після засмаги з олією ші Сан Енерджі (306055) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 68,97 грн Без рецепта 1 шт від 68,97 грн В наявності в 6 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа ФФ Форма випуску Бета-каротин, д-пантенол Об'єм 200 мл Косметичні засоби 7.1.2. Засоби після засмаги і протиопікові