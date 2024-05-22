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Бальзам після засмаги (AFTER SUN BALM) (306051) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Бальзам після засмаги (AFTER SUN BALM)
Ціна в місті Київ
від 45,29 грн
Без рецепта
1 шт від 45,29 грн
В наявності в 3 аптеках інших міст
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Виробник
Об'єм
200 мл
Косметичні засоби
7.1.2. Засоби після засмаги і протиопікові

Бальзам після засмаги інструкція із застосування

Показання до застосування

Бальзам після засмаги з молочною сироваткою: забезпечує збереження рівної, красивої засмаги протягом тривалого часу завдяки інтенсивному зволоженню і дбайливому догляду за засмаглою шкірою. Сприяє зволоженню шкіри і стимуляції регенеративних процесів, усуненню сухості та лущення, підвищенню тонусу і пружності шкіри. Молочна сироватка має високі регенеруючі й антиоксидантні властивості, уповільнює процеси старіння шкіри. D-пантенол, глибоко проникаючи в шкіру, сприяє нормалізації клітинного метаболізму, збільшенню колагенових волокон і регенерації клітин шкіри.

Склад

Бальзам після засмаги з молочною сироваткою: пантенол, гліцерин, молочна сироватка, каприлово-каприкові тригліцериди, допоміжні компоненти.

Опис діючих речовин

Молочна сироватка має високі регенеруючі і антиоксидантними властивостями, уповільнює процеси старіння шкіри.

D-пантенол, глибоко проникаючи в шкіру, сприяє нормалізації клітинного метаболізму, збільшення колагенових волокон і регенерації клітин шкіри.

Каприлово-каприкові тригліцериди є натуральним пом’якшувачем шкіри, не залишає відчуття жирності на шкірі. Створюють на поверхні шкіри бар’єрну плівку, що сприяє зменшенню втрати вологи через шкіру. Вони забезпечують швидке відновлення пошкодженого епідермісу.

Спосіб застосування

Бальзам після засмаги з молочною сироваткою: рівномірно нанести на шкіру обличчя і тіла після приймання сонячних ванн. Можна використовувати після засмаги в солярії. Уникати попадання в очі.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів.

Форма випуску

Флакон 200 мл, туба 200 мл.

Термін придатності

24 місяці.

БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ З МОЛОЧНОЮ СИРОВАТКОЮ
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ З МОЛОЧНОЮ СИРОВАТКОЮ флакон 200 мл
від 45,29 грн
В наявності в 3 аптеках
Ціни в аптеках
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ З МОЛОЧНОЮ СИРОВАТКОЮ
БАЛЬЗАМ ПІСЛЯ ЗАСМАГИ З МОЛОЧНОЮ СИРОВАТКОЮ флакон 200 мл
від 45,29 грн
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