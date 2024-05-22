Бальзам після засмаги з молочною сироваткою: забезпечує збереження рівної, красивої засмаги протягом тривалого часу завдяки інтенсивному зволоженню і дбайливому догляду за засмаглою шкірою. Сприяє зволоженню шкіри і стимуляції регенеративних процесів, усуненню сухості та лущення, підвищенню тонусу і пружності шкіри. Молочна сироватка має високі регенеруючі й антиоксидантні властивості, уповільнює процеси старіння шкіри. D-пантенол, глибоко проникаючи в шкіру, сприяє нормалізації клітинного метаболізму, збільшенню колагенових волокон і регенерації клітин шкіри.