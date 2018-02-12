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Гель для інтимної гігієни (305933) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Гель для інтимної гігієни
Ціна в місті Київ
від 190,40 грн
Без рецепта
1 шт від 190,40 грн 1 шт від 190,40 грн 1 шт від 259,00 грн 1 шт від 223,00 грн 1 шт від 265,00 грн 1 шт від 319,00 грн 1 шт від 240,00 грн 1 шт від 265,00 грн 1 шт від 319,00 грн 1 шт від 114,83 грн 1 шт від 115,11 грн 1 шт від 58,32 грн 1 шт від 113,27 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 235 аптеках
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Виробник
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби
4.3. Засоби для інтимної гігієни, лубриканти
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-3/5570 від 18.03.2020