Гель для інтимної гігієни (305933) - інструкція із застосування Косметичні засоби
Ціна в місті Київ
від 190,40 грн
Без рецепта
1 шт від 190,40 грн 1 шт від 190,40 грн 1 шт від 259,00 грн 1 шт від 223,00 грн 1 шт від 265,00 грн 1 шт від 319,00 грн 1 шт від 240,00 грн 1 шт від 265,00 грн 1 шт від 319,00 грн 1 шт від 114,83 грн 1 шт від 115,11 грн 1 шт від 58,32 грн 1 шт від 113,27 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
Більше+5
Виробник
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Об'єм
300 мл
Косметичні засоби
Реєстраційне посвідчення
12.2-18-3/5570 від 18.03.2020