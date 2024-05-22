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Ватні диски Свіжанка (Cotton disks Svizhanka) (305872) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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Ватні диски Свіжанка (Cotton disks Svizhanka)
Ціна в місті Київ
від 24,32 грн
Без рецепта
120 шт від 24,32 грн 80 шт від 14,25 грн 150 шт від 31,80 грн 100 шт від 21,75 грн 70 шт від 14,08 грн 120 шт від 35,00 грн 50 шт від 30,27 грн 100 шт Немає в наявності 100 шт Немає в наявності 150 шт Немає в наявності 70 шт Немає в наявності 50 шт Немає в наявності 70 шт Немає в наявності 100 шт Немає в наявності
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В наявності в 124 аптеках
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Кількість штук в упаковці
120 шт.
Косметичні засоби
12.2. Ватні диски

Ватні диски Свіжанка інструкція із застосування

    ВАТНІ ДИСКИ БІЛОСНІЖКА
    ВАТНІ ДИСКИ "БІЛОСНІЖКА" , №120
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