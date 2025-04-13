Дитячі зубні щітки

Зуб. щітка Oral-b kids 2-4

2 препарати
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B KIDS 2-4"
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B KIDS 2-4"
М'який №1
Acumen Houseware
Немає в наявності
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B KIDS 2-4"
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B KIDS 2-4"
Soft/soupce №1
Acumen Houseware
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Acumen Houseware
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Косметичні засоби