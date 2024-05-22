Косметичні засобиПредмети гігієниВатні дискиВатні диски Ватні диски (305535) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 45,00 грн Без рецепта 80 шт від 45,00 грн 120 шт від 55,00 грн 120 шт від 56,77 грн 80 шт від 105,44 грн 60 шт від 178,87 грн 100 шт від 38,03 грн 100 шт від 54,80 грн 120 шт від 37,52 грн 80 шт від 18,60 грн 120 шт Немає в наявності 80 шт Немає в наявності 150 шт Немає в наявності Більше +5 В наявності в 123 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник SIA iCotton Кількість штук в упаковці 80 шт. Косметичні засоби 12.2. Ватні диски