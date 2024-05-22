Зовнішньо.



Пелюшковий висип у дітей з грудного віку: лікування — перед застосуванням необхідно вимити і висушити уражену область. При появі перших ознак почервоніння, попрілості або невеликого подразнення шкіри мазь наносять на шкіру 3 або більше разів на добу (зазвичай при зміні пелюшок або памперсів).



Профілактика — наносять на шкіру, що покривається пелюшкою або памперсами, до початку появи ознак роздратування (особливо перед сном), коли дитина може тривалий час перебувати в мокрих пелюшках (підгузниках, памперсах).



Порізи, подряпини і сонячні опіки: наносять тонким шаром (при необхідності накладають марлеву пов'язку). Наносять тільки на поверхневі і неінфіковані ураження.