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Косметичні засобиДитяча косметикаДЕСИТИН® ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ (DESITIN CHILDREN'S CREAM)

ДЕСИТИН® ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ (DESITIN CHILDREN'S CREAM) (305523) - інструкція із застосування Косметичні засоби

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ДЕСИТИН<sup>®</sup> ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ (DESITIN CHILDREN'S CREAM)
Ціна в місті Київ
від 186,25 грн
Без рецепта
1 шт від 186,25 грн
В наявності в 42 аптеках
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Виробник
Об'єм
50 мл
Косметичні засоби
05 Дитяча косметика

ДЕСИТИН ® ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ інструкція із застосування

Склад

діюча речовина: цинку оксид — 0,4 г;

допоміжні речовини: білий вазелін; масло з печінки тріски; тальк; бутильований гідроксіанізол; ароматизоване масло; безводний ланолін; метилпарабен.

Показання

Профілактика і лікування пелюшкового дерматиту, поверхневі рани, опіки, в т.ч. сонячні, порізи, подряпини.

Протипоказання

Гіперчутливість.

Спосіб застосування та дози

Зовнішньо.

Пелюшковий висип у дітей з грудного віку: лікування — перед застосуванням необхідно вимити і висушити уражену область. При появі перших ознак почервоніння, попрілості або невеликого подразнення шкіри мазь наносять на шкіру 3 або більше разів на добу (зазвичай при зміні пелюшок або памперсів).

Профілактика — наносять на шкіру, що покривається пелюшкою або памперсами, до початку появи ознак роздратування (особливо перед сном), коли дитина може тривалий час перебувати в мокрих пелюшках (підгузниках, памперсах).

Порізи, подряпини і сонячні опіки: наносять тонким шаром (при необхідності накладають марлеву пов'язку). Наносять тільки на поверхневі і неінфіковані ураження.

Форма випуску

Крем для зовнішнього застосування.

Упаковка

Туба 50 мл.

Умови зберігання

При температурі не вище 30° C (не заморожувати).

Термін придатності

3 роки.

ДЕСИТИН ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ
ДЕСИТИН® ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл
від 186,25 грн
В наявності в 42 аптеках
Ціни в аптеках
ДЕСИТИН ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ
ДЕСИТИН® ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл
від 186,25 грн
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