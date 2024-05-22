ДЕСИТИН® ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ (DESITIN CHILDREN'S CREAM) (305523) - інструкція із застосування Косметичні засоби
ДЕСИТИН ® ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: цинку оксид — 0,4 г;
допоміжні речовини: білий вазелін; масло з печінки тріски; тальк; бутильований гідроксіанізол; ароматизоване масло; безводний ланолін; метилпарабен.
Показання
Профілактика і лікування пелюшкового дерматиту, поверхневі рани, опіки, в т.ч. сонячні, порізи, подряпини.
Протипоказання
Гіперчутливість.
Спосіб застосування та дози
Зовнішньо.
Пелюшковий висип у дітей з грудного віку: лікування — перед застосуванням необхідно вимити і висушити уражену область. При появі перших ознак почервоніння, попрілості або невеликого подразнення шкіри мазь наносять на шкіру 3 або більше разів на добу (зазвичай при зміні пелюшок або памперсів).
Профілактика — наносять на шкіру, що покривається пелюшкою або памперсами, до початку появи ознак роздратування (особливо перед сном), коли дитина може тривалий час перебувати в мокрих пелюшках (підгузниках, памперсах).
Порізи, подряпини і сонячні опіки: наносять тонким шаром (при необхідності накладають марлеву пов'язку). Наносять тільки на поверхневі і неінфіковані ураження.
Форма випуску
Крем для зовнішнього застосування.
Упаковка
Туба 50 мл.
Умови зберігання
При температурі не вище 30° C (не заморожувати).
Термін придатності
3 роки.