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Біолакт® (Biolact®) (282038) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Біолакт<sup>®</sup> (Biolact<sup>®</sup>)
Ціна в місті Київ
від 273,92 грн
Без рецепта
10 шт від 273,92 грн 1 шт Немає в наявності
В наявності в 45 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Порошок
Кількість штук в упаковці
10 шт.
Дієтичні добавки
8.5. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику