Згідно з правилами загальної медичної практики перед щепленням вивчається анамнез життя та попередній вакцинальний анамнез (особливо щодо попередньої вакцинації і можливих випадків побічних реакцій), також рекомендовано проводити лабораторні обстеження (загальний аналіз крові і сечі). З метою виявлення протипоказань лікар в день щеплення проводить медичний огляд осіб з обов’язковою термометрією.

При проведенні вакцинації або перед нею може виникнути синкопальний стан (непритомність) як психогенна реакція на ін’єкцію голкою. З метою попередження травматизації пацієнта рекомендується проводити щеплення у положенні пацієнта сидячи або лежачи, залишивши його в тому ж положенні протягом 15 хвилин.

З огляду на можливість розвитку алергічних реакцій негайного типу за щепленими необхідно встановити медичне спостереження протягом 30 хвилин. При проявах анафілактичного шоку слід діяти відповідно до Протоколу надання медичної допомоги при анафілактичному шоці. Місця проведення щеплень повинні бути забезпечені засобами протишокової терапії.

При появі сильних загальних (висока температура, сильне нездужання, свербіж, висипка, набряки) або місцевих реакцій (набряк та почервоніння діаметром понад 50 мм) після введення анатоксину хворий повинен негайно звернутися за медичною допомогою.

Введення при повторній вакцинації більшої кількості доз, ніж було призначено, може призвести до більшого ризику частіших та більш серйозних проявів побічних реакцій.

Імуносупресивна терапія — терапія, що проводиться цитостатичними препаратами, у тому числі монотерапія циклоспорином А , кортикостероїдами в імуносупресивних дозах, променева терапія. Терапія кортикостероїдами визнається імуносупресивною, якщо з розрахунку на преднізолон становить більше 2 мг/кг/добу та триває більше 14 діб за умови системного використання. Планові щеплення АП-Біолік проводяться після закінчення терапії (див. розділ «Протипоказання»). Якщо тривалість терапії кортикостероїдами становить менше 14 діб незалежно від дози або більше 14 діб при дозі за преднізолоном менше 2 мг/кг/добу або використовується як замісна терапія, або використовується місцево, то така терапія не визнається імуносупресивною та не є протипоказанням до проведення планового щеплення.

Екстрена активно-пасивна профілактика у попередньо нещеплених людей не гарантує у всіх випадках попередження правця, окрім того, вона пов’язана з ризиком негайних та віддалених реакцій та ускладнень у відповідь на введення ППС. Щоб виключити повторне введення ППС у випадках нових травм, усім особам, які отримали активно-пасивну профілактику, необхідно обов’язково закінчити курс активної імунізації шляхом одноразової ревакцинації АП-анатоксином.

Особам з алергічними захворюваннями та реакціями на різні алергени, а також тим, кому попередньо вводили препарати з кінською сироваткою (ППС, антирабічний імуноглобулін та ін.) перед введенням основної дози ППС рекомендується ввести антигістамінні препарати. Особам з позитивною реакцією на внутрішньошкірне введення 0,1 мл розведеної в 100 разів кінської сироватки або тим, хто мав реакцію на підшкірне введення 0,1 мл ППС, подальше введення ППС протипоказане.

У зв’язку з використанням формальдегіду у процесі виробництва вакцини АП-Біолік у складі препарату можлива присутність залишкових кількостей цієї речовини, тому АП-Біолік слід застосовувати з обережністю особам з гіперчутливістю до формальдегіду.

Цей лікарський засіб містить тіомерсал (органічна сполука ртуті) як консервант та може спричинити алергічну реакцію. Необхідно повідомити лікаря, якщо у особи були/виникли алергічні реакції.

АП-Біолік містить менше 1 ммоль (23 мг)/дозу натрію, тобто практично вільний від натрію.