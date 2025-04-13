дорослі. Звичайна доза препарату Цефосульбін для дорослих становить 2–4 г на добу (тобто від 1 до 2 г цефоперазону на добу) в/в або в/м в рівномірно розподілених дозах кожні 12 годин.

Співвідношення Сульбактам цефоперазон (г) Доза сульбактаму (г) Доза цефоперазону (г) 1 : 1 2–4 1–2 1–2

Діти. Звичайна доза препарату Цефосульбін для дітей становить від 40 до 80 мг/кг маси тіла/добу (тобто 20–40 мг цефоперазону/кг маси тіла/добу), рівномірно розподілена на 2–4 дози.