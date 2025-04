гіперчутливість. Можливий розвиток тяжких, інколи летальних реакцій гіперчутливості у пацієнтів, яким застосовували β-лактамні або цефалоспоринові антибіотиками. Такі реакції розвивалися у осіб з реакціями підвищеної чутливості до багатьох алергенів в анамнезі.

Порушення функції печінки. У пацієнтів із захворюваннями печінки/обструкцією жовчовивідних шляхів Т ½ цефоперазону з плазми крові, подовжується, а виведення із сечею збільшується. У разі тяжкої обструкції жовчовивідних шляхів, тяжких захворювань печінки або у разі порушень функції нирок, буде потрібне коригування дози.

Загальні попередження. У деяких пацієнтів лікування цефоперазоном/сульбактамом призводило до розвитку дефіциту вітаміну К. У таких пацієнтів, а також у пацієнтів, які застосовують антикоагулянти, слід контролювати протромбіновий час (або МНС) та при наявності показань призначати прийом екзогенного вітаміну К.

Застосування антибактеріальних препаратів змінює нормальну флору кишечнику та призводить до підвищеного росту C. difficile. C. difficile продукує токсини А та В, що, у свою чергу, сприяє розвитку діареї, пов’язаної з C. difficile. Також необхідний ретельний аналіз анамнезу, оскільки повідомлялося про розвиток діареї, пов’язаної з C. difficile через 2 міс. після завершення антибактеріальної терапії.

Застосування у період вагітності та/або годування груддю. Цефосульбін можна застосовувати у період вагітності лише при наявності чітких показань.

Період годування груддю.Цефосульбін слід з обережністю призначати в період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Малоймовірно.