Застосовувати тільки як зовнішній засіб.

З обережністю застосовувати одночасно з пероральними нестероїдними протизапальними засобами. НПЗЗ можуть спричиняти шлунково-кишкові кровотечі. Ризик зростає зі зростанням дози та тривалості застосування і вищий у пацієнтів літнього віку, пацієнтів з виразкою шлунка в анамнезі, порушеннями гемостазу та пацієнтів, які приймають антикоагулянти, глюкокортикоїди або інші НПЗЗ, а також при вживанні алкоголю.

Імовірність розвитку системних побічних ефектів при місцевому застосуванні диклофенаку є незначною порівняно з застосуванням його пероральних форм, але вона зростає при застосуванні препарату на відносно великих ділянках шкіри протягом тривалого часу.

Не слід застосовувати Доларен®, гель, з іншими засобами, що містять диклофенак.

Лікарський засіб слід з обережністю застосовувати при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки у стадії загострення або при наявності її в анамнезі, при порушенні функцій печінки/нирок, порушенні кровотворення, поліпозі слизової оболонки порожнини носа, пацієнтам з астмою, шлунково-кишковими захворюваннями, артеріальною гіпертензією, затримкою рідини та пацієнтам, які приймають діуретики чи кумаринові антикоагулянти.

Доларен®, гель, рекомендується наносити тільки на неушкоджені ділянки шкіри, запобігаючи потраплянню на запалену, поранену або інфіковану шкіру. Слід уникати контакту лікарського засобу з очима та слизовими оболонками. Препарат не можна ковтати.

Лікарський засіб може спричинити серйозні алергічні реакції, особливо у пацієнтів з алергією на ацетилсаліцилову кислоту. Симптоми можуть включати кропив’янку, набряки обличчя, астму (хрипи), шок, почервоніння шкіри, висип або пухирі. При виникненні будь-якого з цих симптомів пацієнти повинні припинити застосування препарату та звернутися за медичною допомогою.

НПЗЗ підвищують ризик серйозних серцево-судинних тромботичних явищ, інфаркту міокарда та інсульту, особливо у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями або факторами ризику таких захворювань. Цей ризик зростає зі зростанням дози і тривалості застосування. Cлід обережно застосовувати НПЗЗ пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями.

Застосування саліцилатів пов’язують із розвитком синдрому Рея.

Через можливість виникнення світлочутливості необхідно уникати дії прямих сонячних променів і візитів до солярію протягом лікування та протягом 2 тижнів після припинення лікування. Пацієнти повинні мінімізувати або уникати впливу природного або штучного сонячного світла на оброблені ділянки.

Лікарський засіб містить саліцилати, що є аспіриноподібними речовинами, тому слід дотримуватися тих же застережень, що і для ацетилсаліцилової кислоти.

Доларен®, гель, містить пропіленгліколь, що може спричинити подразнення шкіри.

Доларен®, гель, містить бутилгідроксіанізол (E 320) та бутилгідрокситолуол (E 321), які можуть спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит) або подразнення очей та слизових оболонок.

При появі будь-яких шкірних висипів лікування препаратом потрібно припинити. Не слід застосовувати гель Доларен® під ізолювальну оклюзійну пов’язку або зігрівальні компреси. У випадку розтягнення зв’язок уражену ділянку можна перев’язати бинтом.

При збереженні або погіршенні, або появі нових несприятливих симптомів слід припинити застосування лікарського засобу та звернутися до лікаря.