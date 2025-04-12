Дія Равісолу® знижується при застосуванні його з лікарськими засобами, які містять алюмінію гідроксид та кальціє- або магнієвмісні антациди, у результаті зв'язування флавоноїдів і дубильних речовин препарату Равісол® з важкими металами, що входять до складу лікарських засобів.

Ефект лікарського засобу знижують сірковмісні розчини для внутрішньовенного введення (натрію тіосульфат). Препарат підвищує дію антикоагулянтів, тому при необхідності одночасного призначення з антикоагулянтами дозу останніх необхідно знижувати (контролюючи протромбіновий індекс).

Препарат не слід застосовувати одночасно з аміноглікозидними антибіотиками у зв'язку з посиленням токсичної дії аміноглікозидів на нирки.

Антибіотики цефалоспоринового ряду підвищують концентрацію вільного есцину в крові та ризик розвитку побічних ефектів.

Може потенціювати дію антиаритмічних засобів. Препарат посилює ефекти серцевих глікозидів, снодійних, седативних, гіпотензивних засобів. Прийом із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом із цизапридом.