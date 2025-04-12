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РАВІСОЛ® (RAVISOL)

Равісол® настоянка флакон 100 мл №1
Не в наявності Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Червона зірка
Форма випуску
Настоянка
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
ATC-група
Реєстрація
UA/9617/01/01 від 03.04.2019

РАВІСОЛ ® інструкція із застосування

Склад

діюча речовина: настойка (1:10) із суміші лікарської рослинної сировини «Равісол®»: омели білої пагони та листя (visci albi сormi et folia) — 1,5 г; хвощу польового трава (equiseti arvensis herba) — 1 г; софори японської плоди (sophora japonica fructus) — 1,5 г; каштану кінського насіння (hippocastani semina) — 1,5 г; глоду плоди (crataegi fructus) — 2 г; конюшини квітки (trifolii flores) — 1 г; барвінку малого трава (vincae minoris hеrbа) — 1,5 г; (екстрагент етанол 40%);

допоміжні речовини: відсутні, крім екстрагенту.

Лікарська форма

Настойка.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина жовто-коричневого кольору з приємним запахом. При зберіганні допускається випадання осаду.

Фармакотерапевтична група

Гіполіпідемічні препарати. Код АТХ С10А Х.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Равісол® знижує рівень загальних ліпідів крові, холестерину, тригліцеридів, β-ліпопротеїдів, покращує мозковий і коронарний кровотік, є легким натрійдіуретиком, зменшує активність судинно-рухового центру та периферичну опірність судин. Має антиагрегантний і гіпокоагуляційний ефект, підвищує коефіцієнт корисної дії скорочувальної діяльності міокарда, стабілізуючи мембрани лізосом і знижуючи проникність плазма-лімфоцитарного бар'єра, чинить протизапальну дію.

Фармакокінетика.

Не вивчалася.

Показання

Атеросклероз, вегето-судинна дистонія (у комплексній терапії).

Головний біль, запаморочення. Для покращення пам'яті, концентрації уваги, а також для поліпшення загального стану і працездатності людей літнього віку.

Протипоказання

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу. Нефрити, нефрози, нефрозонефрити. Тяжкі захворювання нирок, хронічна ниркова недостатність. Виражена форма артеріальної гіпотензії, брадикардія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Дія Равісолу® знижується при застосуванні його з лікарськими засобами, які містять алюмінію гідроксид та кальціє- або магнієвмісні антациди, у результаті зв'язування флавоноїдів і дубильних речовин препарату Равісол® з важкими металами, що входять до складу лікарських засобів.

Ефект лікарського засобу знижують сірковмісні розчини для внутрішньовенного введення (натрію тіосульфат). Препарат підвищує дію антикоагулянтів, тому при необхідності одночасного призначення з антикоагулянтами дозу останніх необхідно знижувати (контролюючи протромбіновий індекс).

Препарат не слід застосовувати одночасно з аміноглікозидними антибіотиками у зв'язку з посиленням токсичної дії аміноглікозидів на нирки.

Антибіотики цефалоспоринового ряду підвищують концентрацію вільного есцину в крові та ризик розвитку побічних ефектів.

Може потенціювати дію антиаритмічних засобів. Препарат посилює ефекти серцевих глікозидів, снодійних, седативних, гіпотензивних засобів. Прийом із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом із цизапридом.

Особливості застосування

Препарат застосовувати розведеним. Перед початком прийому препарату призначати стандартну гіпохолестеринову дієту, якої слід дотримуватися і під час лікування. Перед початком, а також під час курсу лікування препаратом необхідно проводити дослідження функції печінки.

При застосуванні препарату слід контролювати функцію нирок. З обережністю застосовувати хворим з алергічними захворюваннями.

Застосування у період вагітності або годування груддю

У період вагітності або годування груддю препарат протипоказаний.

У разі необхідності застосування препарату годування груддю на період лікування слід припинити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами

У зв'язку з вмістом етанолу слід з обережністю приймати при керуванні транспортними засобами та роботі з потенційно небезпечними механізмами.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і дітям віком від 16 років препарат призначати внутрішньо. Приймати із невеликою кількістю води по 1 чайній ложці (5 мл) 3 рази на добу за півгодини до прийому їжі. Перед застосуванням препарат необхідно збовтати. Курс лікування — 10 тижнів.

Діти

Препарат протипоказаний дітям віком до 16 років.

Передозування

Симптоми: можливі прояви прооксидантних властивостей (прискорення окисно-відновних процесів, у тому числі перекисного окиснення ліпідів, прискорення ліпідного обміну, перетворення ферментів), що супроводжуються порушеннями структури та функції клітинних мембран і функції органів, насамперед печінки, серця і нирок. У випадку перевищення рекомендованих доз можливі: посилення побічних проявів, нефротоксичні реакції, артеріальна гіпотензія, тромбоз, виникнення сонливості, брадикардії, що вимагає припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії.

Побічні реакції

З боку травного тракту: біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання, діарея.

З боку серцево-судинної системи: прискорене серцебиття, зниження артеріального тиску.

Алергічні реакції, у тому числі кропив'янка, почервоніння шкіри, відчуття жару, висипання, свербіж.

З боку нирок та сечовидільної системи: подразнення тканини нирок, що проявляється болем у попереку та при завершенні сечовипускання.

Термін придатності

2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 100 мл у банці; по 1 банці у пачці з картону.

По 100 мл у флаконі полімерному або скляному; по 1 флакону в пачці з картону.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності

61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.