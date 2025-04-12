РАВІСОЛ® (RAVISOL)
РАВІСОЛ ® інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: настойка (1:10) із суміші лікарської рослинної сировини «Равісол®»: омели білої пагони та листя (visci albi сormi et folia) — 1,5 г; хвощу польового трава (equiseti arvensis herba) — 1 г; софори японської плоди (sophora japonica fructus) — 1,5 г; каштану кінського насіння (hippocastani semina) — 1,5 г; глоду плоди (crataegi fructus) — 2 г; конюшини квітки (trifolii flores) — 1 г; барвінку малого трава (vincae minoris hеrbа) — 1,5 г; (екстрагент етанол 40%);
допоміжні речовини: відсутні, крім екстрагенту.
Лікарська форма
Настойка.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина жовто-коричневого кольору з приємним запахом. При зберіганні допускається випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Гіполіпідемічні препарати. Код АТХ С10А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Равісол® знижує рівень загальних ліпідів крові, холестерину, тригліцеридів, β-ліпопротеїдів, покращує мозковий і коронарний кровотік, є легким натрійдіуретиком, зменшує активність судинно-рухового центру та периферичну опірність судин. Має антиагрегантний і гіпокоагуляційний ефект, підвищує коефіцієнт корисної дії скорочувальної діяльності міокарда, стабілізуючи мембрани лізосом і знижуючи проникність плазма-лімфоцитарного бар'єра, чинить протизапальну дію.
Фармакокінетика.
Не вивчалася.
Показання
Атеросклероз, вегето-судинна дистонія (у комплексній терапії).
Головний біль, запаморочення. Для покращення пам'яті, концентрації уваги, а також для поліпшення загального стану і працездатності людей літнього віку.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу. Нефрити, нефрози, нефрозонефрити. Тяжкі захворювання нирок, хронічна ниркова недостатність. Виражена форма артеріальної гіпотензії, брадикардія.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дія Равісолу® знижується при застосуванні його з лікарськими засобами, які містять алюмінію гідроксид та кальціє- або магнієвмісні антациди, у результаті зв'язування флавоноїдів і дубильних речовин препарату Равісол® з важкими металами, що входять до складу лікарських засобів.
Ефект лікарського засобу знижують сірковмісні розчини для внутрішньовенного введення (натрію тіосульфат). Препарат підвищує дію антикоагулянтів, тому при необхідності одночасного призначення з антикоагулянтами дозу останніх необхідно знижувати (контролюючи протромбіновий індекс).
Препарат не слід застосовувати одночасно з аміноглікозидними антибіотиками у зв'язку з посиленням токсичної дії аміноглікозидів на нирки.
Антибіотики цефалоспоринового ряду підвищують концентрацію вільного есцину в крові та ризик розвитку побічних ефектів.
Може потенціювати дію антиаритмічних засобів. Препарат посилює ефекти серцевих глікозидів, снодійних, седативних, гіпотензивних засобів. Прийом із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом із цизапридом.
Особливості застосування
Препарат застосовувати розведеним. Перед початком прийому препарату призначати стандартну гіпохолестеринову дієту, якої слід дотримуватися і під час лікування. Перед початком, а також під час курсу лікування препаратом необхідно проводити дослідження функції печінки.
При застосуванні препарату слід контролювати функцію нирок. З обережністю застосовувати хворим з алергічними захворюваннями.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності або годування груддю препарат протипоказаний.
У разі необхідності застосування препарату годування груддю на період лікування слід припинити.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У зв'язку з вмістом етанолу слід з обережністю приймати при керуванні транспортними засобами та роботі з потенційно небезпечними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Дорослим і дітям віком від 16 років препарат призначати внутрішньо. Приймати із невеликою кількістю води по 1 чайній ложці (5 мл) 3 рази на добу за півгодини до прийому їжі. Перед застосуванням препарат необхідно збовтати. Курс лікування — 10 тижнів.
Діти
Препарат протипоказаний дітям віком до 16 років.
Передозування
Симптоми: можливі прояви прооксидантних властивостей (прискорення окисно-відновних процесів, у тому числі перекисного окиснення ліпідів, прискорення ліпідного обміну, перетворення ферментів), що супроводжуються порушеннями структури та функції клітинних мембран і функції органів, насамперед печінки, серця і нирок. У випадку перевищення рекомендованих доз можливі: посилення побічних проявів, нефротоксичні реакції, артеріальна гіпотензія, тромбоз, виникнення сонливості, брадикардії, що вимагає припинення прийому препарату і проведення симптоматичної терапії.
Побічні реакції
З боку травного тракту: біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання, діарея.
З боку серцево-судинної системи: прискорене серцебиття, зниження артеріального тиску.
Алергічні реакції, у тому числі кропив'янка, почервоніння шкіри, відчуття жару, висипання, свербіж.
З боку нирок та сечовидільної системи: подразнення тканини нирок, що проявляється болем у попереку та при завершенні сечовипускання.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл у банці; по 1 банці у пачці з картону.
По 100 мл у флаконі полімерному або скляному; по 1 флакону в пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.