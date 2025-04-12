Верона — комбінований фітопрепарат, фармакологічна дія якого обумовлена властивостями лікарських трав, які входять до його складу.

Сприяє зменшенню вираженості астеноневротичних реакцій, що призводить до посилення статевого потягу й ерекції, збільшення тривалості статевого акту. Чинить регулюючу дію на сперматогенез: сприяє збільшенню обсягу сперми, підвищенню концентрації і рухливості сперматозоїдів, зменшенню кількості їх патологічних форм.