Верона (Verona)
Верона інструкція із застосування
Склад
Екстракт сухої трави якірців сланків - 300 мг
Екстракт вишні зимової (Withaniae somnifera) - 100 мг
Екстракт мукуни пекучої (Mucunae pruriens) - 25 мг
Екстракт аргіреї (Argyreia speciosa) - 60 мг
Фармакологічні властивості
Верона — комбінований фітопрепарат, фармакологічна дія якого обумовлена властивостями лікарських трав, які входять до його складу.
Сприяє зменшенню вираженості астеноневротичних реакцій, що призводить до посилення статевого потягу й ерекції, збільшення тривалості статевого акту. Чинить регулюючу дію на сперматогенез: сприяє збільшенню обсягу сперми, підвищенню концентрації і рухливості сперматозоїдів, зменшенню кількості їх патологічних форм.
Показання Верона
функціональні розлади сексуальної сфери у чоловіків (зниження статевого потягу, ослаблення ерекції, передчасна еякуляція), що поєднуються з порушенням сперматогенезу (олігоспермія, астеноспермія), сформованим в ході розвитку хронічних астенізуючих станів.
Застосування Верона
препарат Верона призначають дорослим внутрішньо по 2 капсули 2 рази добу — вранці і ввечері. Капсули переважно слід запивати молоком. Тривалість курсу терапії — до 8 тиж.
Доцільність збільшення тривалості або проведення повторного курсу лікування визначає лікар.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів препарату.
Побічна дія
алергічні реакції.
Особливості застосування
препарат Верона не викликає звикання.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
застосування препарату з діуретиками може посилити ефекти останніх і потенціювати гіпотензивну дію антигіпертензивних препаратів. Не рекомендується одночасне застосування препарату із седативними засобами.
Передозування
на даний час про випадки передозування препарату Верона не повідомлялося.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.